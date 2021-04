Neue Tiefgarage mitten im Stedtli – Stabhof-Baustelle‌ ‌verschärft‌ ‌Situation für Kunden ‌in‌ ‌Liestal‌ ‌ Der Stabhof in der Rathausstrasse in Liestal soll grösstenteils abgerissen werden. Seit mehr als eineinhalb Jahren ist das beschlossene Sache. Für umliegende Geschäfte eine Überraschung. Stella Bützer

Seit Freitag ragt mitten im Stedtli ein Kran empor. Foto: Stella Bützer

Seit vergangenem Freitag ragt ein Kran inmitten der Liestaler Altstadt in die Höhe. Der Grossteil des Stabhofs in der Rathausstrasse soll abgerissen werden. Die Immobilienfirma und Bauherrschaft Fuchs AG will rund 20 Wohnungen, Büros, Gewerbeflächen, einen begrünten Innenhof sowie eine zweigeschossige Tiefgarage mit drehbarem Autolift bauen. «Dadurch wird ein attraktiver Mix aus Wohn- und Gewerberaum geschaffen, wovon die gesamte Innenstadt profitieren wird», heisst es bei der Fuchs AG.

So soll der Stabhof in Zukunft aussehen. Neben Wohnungen sind auch Gewerbeflächen und Büroräume geplant. Foto: Swiss Interactive AG

Anfang April haben die Vorbereitungsarbeiten begonnen. Bis Ende 2023 soll der Bau abgeschlossen sein. Die im Stabhof eingemietete Coop-Filiale, die bereits 2017 renoviert und verkleinert wurde, bleibt weiterhin geöffnet, auch nach Abschluss der Bauarbeiten. Während der Bauphase werden die oberen Stockwerke über dem Coop zurückgebaut und eine Tiefgarage unterhalb des Ladens gegraben. Deswegen muss der Stabhof zeitweise mit rund 130 Eisenträgern gestützt werden. Die Mietfläche von Coop bleibt durch den bevorstehenden Umbau unverändert. Ab Mai übernimmt Coop zudem die Räumlichkeiten von Manor-Food im Untergeschoss des Bücheli-Centers.