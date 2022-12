Landrat beschliesst Kompromiss – Staatspersonal erhält Reallohnerhöhung von 0,5 Prozent Durchgesetzt haben sich in der engagiert geführten Budgetdebatte im Baselbieter Parlament die Finanzkommission und die Regierung. Die Mehrheit war für den vorgeschlagenen Mittelweg. Thomas Dähler

Laura Grazioli, Präsidentin der Finanzkommission, kann zufrieden sein. Ihre Kommission lag stets auf der Linie der Regierung – und setzte sich im Rat in allen Punkten durch. Foto: Kostas Maros

Zwei Prozent Reallohnerhöhung, ein Prozent, ein halbes Prozent oder gar nichts? Die Finanzkommission des Landrats mit Präsidentin Laura Grazioli (Grüne) engagierte sich in der Debatte um die vielen Varianten am Mittwochabend in Liestal für den Kompromiss eines halben Prozents. Der Zuschlag für den Mittelweg ist der SVP und den Grünen zu verdanken, die sich grossmehrheitlich hinter den um 0,5 Prozent höheren Reallohn für alle stellten. Im Budget des kommenden Jahres resultiert ein Defizit von 9,6 Millionen Franken.