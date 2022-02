Podcast «Alles klar, Amerika?» – Staatsmann Biden Im Ukrainekonflikt macht Joe Biden plötzlich all jene Dinge besser, die er während der Afghanistankrise versiebt hat. Warum diese Wandlung? Antworten im Amerika-Podcast von Tamedia. Mirja Gabathuler , Martin Kilian als Gast Philipp Loser als Host

Deutliche Worte: Joe Biden während seiner Ukraine-Ansprache von Anfang der Woche. Foto: AFP

Zugetraut hatte ihm das niemand. Erwartet wurde nur das Schlimmste – es wäre ja nicht das erste Mal gewesen. Während des Abzugs der Truppen aus Afghanistan gab US-Präsident Joe Biden eine schwache Figur ab.

Da erstaunen die Auftritte des amerikanischen Präsidenten rund um den Ukrainekonflikt umso mehr. Biden wirkt souverän, entschlossen und reklamiert eine Machtposition für die USA, die das Land schon länger nicht mehr innehatte.

Was ist der Unterschied zwischen den beiden Krisen? Wie beeinflusst der Ukrainekonflikt die amerikanische Aussenpolitik? Und was halten eigentlich die Republikaner von Bidens Russlandkurs? Antworten darauf gibt es in der aktuellen Folge des Podcasts «Alles klar, Amerika». Zu Gast ist Martin Kilian, Gastgeber ist (ausnahmsweise) Philipp Loser.

