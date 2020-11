Rüge des Appellationsgerichts – Staatsanwaltschaft muss Fall Weber wieder aufnehmen Das Appellationsgericht hat geurteilt: Die Staatsanwaltschaft muss das von ihr eingestellte Verfahren zu Attacken auf Basels umstrittenen Politiker Eric Weber wieder an die Hand nehmen und Klage erheben. Daniel Wahl

Eric Weber im Rathaus und mit der Staatsanwaltschaft auf Kriegsfuss. Foto: Kostas Maros

Eric Weber ist erneut in den Grossen Rat gewählt worden. Doch es gibt Leute in Basel, die ihn lieber schachmatt gesetzt haben möchten. So ist das Mitglied der fremdenfeindlichen Partei Volksaktion kürzlich mit «multiplen Kontusionen im Gesichtsschädel nach tätlichem Übergriff» am Unispital behandelt worden, wie der behandelnde Arzt schreibt. Laut eigenen Aussagen ist Weber im Vorfeld der Wahlen, am 25. September, «hinterrücks angefallen» worden. Der Politiker hat nach diesem Vorfall einen tunesischen Asylbewerber, Jahrgang 1966, angezeigt. Es gebe Zeugen. Doch laut Aussagen des Grossrats habe die Polizei die Anzeige gar nicht ernst genommen und ihm entgegnet, ob er jetzt jede Woche mit einer Anzeige wegen Tätlichkeit aufwarten wolle.