Massenschlägerei am Basler Marktplatz – Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren gegen 17 Türken Nach den Ausschreitungen am türkischen Kinderfest im Mai hat die Basler Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen 17 tatverdächtige Personen eröffnet. Sebastian Schanzer

Die Absperrschranken auf dem Marktplatz wurden während des Tumults am 8. Mai 2022 umgestossen. Foto: Martin Regenass

Fünf Monate nach dem Angriff auf Teilnehmer des türkischen Kinderfests am Basler Marktplatz liefert die Basler Staatsanwaltschaft (Stawa) Ergebnisse aus den Ermittlungen: Gegen insgesamt 17 mutmassliche Täter – alle türkische Staatsangehörige im Alter zwischen 24 und 37 Jahren – sei nun ein Verfahren wegen Landfriedensbruch, Angriff, Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung eröffnet worden, teilte die Stawa am Dienstag mit.

Fünf Verdächtige konnten bereits unmittelbar nach der Tat am 8. Mai vorübergehend festgenommen und vernommen werden. Acht weitere wurden durch eine konzertierte Aktion am Montag und Dienstag in sechs verschiedenen Kantonen verhaftet. Die weiteren Verdächtigen hat die Kriminalpolizei im Zug ihrer Ermittlungen identifiziert – auch dank Bildmaterial, das Dritte zur Verfügung gestellt haben, wie es in der Mitteilung heisst. Gefahndet wird nun noch nach einer Person.

Die Massenschlägerei mitten in der Stadt erschütterte ganz Basel. Kurz nach 18 Uhr am Sonntag hatten mehrere unbekannte Personen die feiernden Familien attackiert. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, fünf davon mussten durch die Sanität ins Spital gebracht werden. Bereits am Nachmittag soll es zu verbalen Provokationen gegen Festbesucherinnen und -besucher gekommen sein. Kurz nach dem tätlichen Angriff am Abend war die alarmierte Polizei vor Ort und unterband weitere Ausschreitungen.

Kurdische Vereine distanzierten sich

Über die Herkunft der Täter und deren Motiv herrschte Unklarheit. Augenzeugen sprachen gegenüber «20 Minuten» von Anhängern der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), weil sie entsprechende Handzeichen der Angreifer gesehen haben wollen. Der Basler Nationalrat Mustafa Atici (SP) wie auch Thomas Kessler, der als ehemaliger Integrationsbeauftragter des Kantons Basel-Stadt nach wie vor gute Kontakte zur türkischen wie zur kurdischen Gemeinschaft pflegt, äusserten gegenüber der BaZ indes Zweifel, dass es sich um Personen aus der Region handle. «Kein Kurde und keine Kurdin, die ich kenne, würde dieses Vorgehen begrüssen», so Atici. Die kurdischen Vereine verurteilten die Angriffe und distanzierten sich davon.

Auch Kessler betonte, eine gewalttätige Auseinandersetzung wie diese habe es in Basel bisher nicht gegeben. Zwar sei es immer wieder zu Diskussionen rund um den nationalistischen Hintergrund des Fests und den Kurdenkonflikt gekommen, die demokratischen Spielregeln seien aber mit beiden Seiten besprochen und eingehalten worden. Kessler vermutete deshalb, es handle sich um auswärtige oder frisch eingereiste Personen aus dem kurdischen Kriegsgebiet.

