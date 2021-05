Verdacht auf Hehlerei – Staatsanwaltschaft beschlagnahmt elf Objekte im Antikenmuseum Basel Nachdem die Carabinieri in Turin eine antike Herkules-Statuette des Antikenmuseums konfiszierten, hat auch die Staatsanwaltschaft in Basel elf Objekte beschlagnahmt. Daniel Wahl

Die bronzene Herkules-Statuette mit den Äpfeln der Hesperiden des Antikenmuseums lagert nun in einem Schliessfach der Carabinieri in Rom. Sie datiert um das erste Jahrhundert vor oder nach Christus. Foto: Antikenmuseum Basel

Knapp zwei Monate gewährten die italienischen Justizbehörden Zeit, nachdem sie der Basler Staatsanwaltschaft ein Rechtshilfegesuch wegen Hehlerei des Antikenmuseums Basel zugestellt hatten. Dann, am 5. Dezember 2018, schlugen die Carabinieri selber zu. Sie drangen in die ehrwürdigen Kunstsäle des Palastes Reggia di Vernara in Turin vor, wo auch 15 temporäre Leihgaben des Antikenmuseums Basel ausgestellt waren, und beschlagnahmten zum Schrecken der dortigen Ausstellerin zunächst mehrere Kunstgegenstände direkt ab Vitrine. Der Museumsdirektor des Antikenmuseums, Andrea Bignasca, fiel aus allen Wolken: «Die Objekte hätten nur im Beisein von unserem Personal angerührt und bewegt werden dürfen. So war es mit den Versicherungen vereinbart.»