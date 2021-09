Viele Indizien – null Beweise - Staatsanwaltschaft beantragt zehn Jahre Haft für «Mörder-Pflegerin»

Abo Wegen versuchten Mordes angeklagt Das vergiftete Erdbeertörtchen im Seniorenheim

Am Montag stehen zwei Ex-Pflegerinnen eines Seniorenheims in Laufen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sie hätten eine Betagte skrupellos mit Rizinussamen vergiften wollen, um an ihr Geld zu gelangen.