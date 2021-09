Goldhelm-Prozess – Staatsanwalt fordert Gefängnisstrafen für BVB-Kader Die Speseneskapaden und die Selbstbedienungsmentalität der sogenannten BVB-Goldhelm-Manager sollen gemäss Staatsanwaltschaft mit 15 und 13 Monaten Gefängnis bestraft werden. Daniel Wahl

Nur BVB-Direktor Martin Gudenrath (rechts) und der frühere Finanzchef Franz Brunner stellten sich den Richtern. Der damalige BVB-Direktor Jürg Baumgartner liess sich krankschreiben. Foto: Daniel Wahl

Die Deutung der BVB-Spesenkultur in den Jahren 2010 bis 2013 – als die sogenannten Goldhelm-Manager die Verkehrsbetriebe lenkten und schliesslich zurücktreten mussten – könnte unterschiedlicher nicht sein. Das wurde an den Plädoyers am zweiten Prozesstag offenkundig.

Da sass auf der einen Seite Staatsanwalt Karl Aschmann am Tischchen, der sein Plädoyer wie aus dem Maschinengewehr herunterratterte, die Eskapaden der Angeklagten und das Anmieten einer Dienstwohnung und zweier Dienstwagen als «unreflektiert» und «überbordend» bezeichnete, um am Ende Strafanträge wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung zu stellen. Der Tatbestand setzt eine Selbstbereicherungsabsicht oder eine Bereicherung Dritter voraus. Die Taten verletzten schlicht die Personal- und Lohnreglemente des Kantons Basel-Stadt.