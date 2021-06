Prozess gegen Hans Ziegler – Staatsanwalt fordert fünf Jahre Freiheitsstrafe Der qualifizierte wirtschaftliche Nachrichtendienst sei seine «schwerste Tat» gewesen: Im Prozess gegen den ehemaligen Top-Sanierer Hans Ziegler in Bellinzona steht der Strafantrag der Staatsanwaltschaft.

Der «Sanierer der Nation» Hans Ziegler (rechts) und sein Anwalt Patrick O’Neill treffen am 7. Juni 2021 vor dem Bundesstrafgericht ein. Foto: Ti-Press/Samuel Golay (Keystone)

Fünf Jahre Freiheitsstrafe unter Anrechnung von 14 Tagen Untersuchungshaft: So lautet der Strafantrag der Staatsanwaltschaft im Prozess gegen den Ex-Topsanierer Hans Ziegler. Der Staatsanwalt bezeichnete in seinem rund fünfstündigen Plädoyer in Bellinzona den qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienst als «schwerste Tat» des Angeklagten.

Der Staatsanwalt forderte, Ziegler sei der Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses, des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes sowie des mehrfachen Ausnützens von Insiderinformation als Primär-Insider schuldig zu sprechen. Der Angeklagte habe sich zudem bestechen lassen.

Der zweite Angeklagte, der sich vor Gericht wegen Impf-Nebenwirkungen dispensieren liess, sei der Verletzung des Fabrikations-und Geschäftsgeheimnisses, des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes sowie der Bestechung einer Privatperson schuldig zu sprechen.

Für ihn forderte die Staatsanwaltschaft 28 Monate Freiheitsstrafe. Davon seien 14 Monate zu vollziehen und 14 Monate mit einer Probezeit von zwei Jahren aufzuschieben.

SDA

