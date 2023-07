Vergewaltigung im Treppenhaus – Staatsanwältin will hohe Strafe – Verteidiger spricht von Missverständnis Im vergangenen Herbst soll es im St. Johann zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Am Donnerstag begann der Gerichtsprozess. Mirjam Kohler

Eine junge Frau versucht, die Eingangstür des Wohnblocks zu erreichen, um einem Mann zu entkommen, der sie in den frühen Morgenstunden des 30. Oktobers 2022 unbemerkt schon Hunderte Meter verfolgte. Als sie nach ihrem Schlüssel sucht, nähert er sich ihr, sie schubst ihn weg. Sie öffnet die Tür und will sie sofort hinter sich schliessen – umsonst.

Der Mann gelangt ebenfalls ins Treppenhaus und vergewaltigt sie dort. Eine Nachbarin ist es, die dafür sorgt, dass die Gewalttat aufhört. Sie wird von gedämpften Schreien geweckt und geht im Treppenhaus nachschauen. Als das Licht dort deswegen wieder angeht, flüchtet der Beschuldigte.

Am Donnerstag stand der 25-jährige Algerier vor Gericht. Erst 36 Stunden vor der Tat reiste er via Frankreich in die Schweiz ein und ersuchte um Asyl. Das Gesuch wurde inzwischen abgelehnt. Frankreich musste er verlassen, weil er wegen Diebstahls verurteilt wurde.

«Er hat mir alles genommen»

Der Mann ist ausserdem wegen sexueller Belästigung angeklagt. Bevor er auf sein späteres Opfer umschwenkte, soll er sich penetrant an eine andere junge Frau herangemacht haben, die aber in Begleitung von Freunden war. Auch dieser Gruppe folgte er laut Angaben zweier Zeuginnen bis nach Hause.

Der Beschuldigte habe sich ausserdem strafbar gemacht, weil er das Mobiltelefon seines Opfers raubte und mit dessen Kreditkarte Einkäufe bezahlte. Es waren auch diese Einkäufe, die zu seiner Festnahme führten.

Vor Gericht sagte am Donnerstag auch das mutmassliche Opfer aus. Bezogen auf den Beschuldigten antwortete sie auf die Frage, wie es ihr jetzt gehe: «Er hat mir alles genommen.»

Verletzungen stützen ihre Version

Eine Richterin der Fünferkammer hatte Mühe, ihre Emotionen während der Befragung im Griff zu halten, stellenweise wirkte es, als kämpfe sie mit den Tränen. Das ist insofern ungewöhnlich, als dass man das ihr als Voreingenommenheit auslegen könnte – ein No-go für Richterinnen und Richter.

Reue sei beim Beschuldigten nicht ansatzweise erkennbar, stellte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer fest. Die Auswirkungen auf das Leben der vergewaltigten Frau seien massiv und würden ihren Alltag bis heute beeinträchtigen. Deswegen sei eine hohe Strafe in diesem Fall angebracht. Die Aussagen der Frau seien glaubhaft und würden sich decken mit den Ergebnissen der Spurensicherung und den festgestellten Verletzungen der Frau.

Die Staatsanwältin verlangt als Bestrafung eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und zwei Monaten, eine Busse von 1000 Franken und einen Landesverweis für die Dauer von 15 Jahren, inklusive Eintrag im Schengen-Informationssystem.

Ein Missverständnis?

Dieser Eintrag würde für den Algerier ein Einreiseverbot für den gesamten Schengen-Raum bedeuten. Die Opfervertreterin fordert zudem knapp 55’000 Franken an Schmerzensgeld und Schadenersatz. Die Aussagen des Beschuldigten vor Gericht seien aus Opfersicht «unerträgliche Schutzbehauptungen» gewesen, so die Vertretung der Privatklage.

Der amtliche Verteidiger des Beschuldigten fordert für seinen Mandanten einen Freispruch. Für die Einkäufe mit der Kreditkarte sei dem 25-Jährigen eine Busse aufzuerlegen. Er sah im Anklagepunkt der Belästigung die gesetzliche Definition nicht erfüllt.

Betreffend die Vergewaltigung «könnte» es sich auch um ein Missverständnis oder Ähnliches handeln. Sein Mandant sei «überrascht und erschrocken» gewesen, als die Frau anfing zu schreien, und sei deswegen gegangen, nicht weil die Nachbarin kam.

Es gebe weder direkte Zeugen, noch könne seinem Mandanten ein Vorsatz nachgewiesen werden. «Wenn Zweifel bestehen, gibt es nur eine Konsequenz: Freispruch», so der Jurist. Das Gericht verkündet sein Urteil am Freitagnachmittag.

