Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Staatsangestellter kritisiert den Staat für hohe Löhne Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Die neue Studie von Wirtschaftswissenschaftler Christoph Schaltegger zeigt: Wer gleich qualifiziert ist, verdient beim Bund mehr als bei privaten Unternehmen. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Der Bund zahlt im Durchschnitt mehr als private Unternehmen

Christoph Schaltegger, Direktor des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, kritisiert den Staat für hohe Löhne. In einer neuen Studie zeigt er: Wer gleich qualifiziert ist, verdient beim Bund im Schnitt 12 Prozent mehr als bei privaten Unternehmen. Das verzerre einen fairen Wettbewerb zulasten der Privatwirtschaft. Er muss es wissen: Vor seiner Zeit als Professor an der staatlichen Universität arbeitete er als Referent von Bundesrat Hans-Rudolf Merz im Eidgenössischen Finanzdepartement. Sein Mitautor Marco Portmann arbeitete bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung, und der dritte Studienautor Frederik Blümel ist als studentische Hilfskraft an der Universität Luzern ebenfalls Staatsangestellter. Ob die drei einen freiwilligen Lohnverzicht üben, ist nicht bekannt.