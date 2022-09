Baselland ist auf Strommangel vorbereitet – Staatlichen Beihilfen bei teurerem Strom soll es nicht geben Regierungsrat Isaac Reber beantwortet an der Landratssitzung Fragen zur drohenden Strommangellage – und enttäuscht jene, die sich finanzielle Unterstützung durch den Kanton erhoffen. Thomas Dähler

Was passiert, wenns im Winter zu wenig Strom hat? Markus Dudler konfrontierte Regierungsrat Isaac Reber mit einem halben Dutzend Fragen zur möglichen Mangellage. Foto: Kostas Maros

«Nein, es gibt keine Rechtsgrundlage, das Gewerbe und die Industrie finanziell zu unterstützen»: Der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber hat am Donnerstag jene enttäuscht, die auf staatliche Beihilfe in Anbetracht der hohen Strompreise gehofft haben. Reber beantwortete an der Landratssitzung ein halbes Dutzend Fragen zur drohenden Strommangellage, die Landrat Markus Dudler (Mitte) in einer dringlichen Interpellation gestellt hatte.