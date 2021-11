Baselbieter Polizei war machtlos – Spur der Zerstörung nach Halloween Seit vier bis fünf Jahren kommt es in der Gemeinde Pratteln an Halloween zu Sachbeschädigungen. In diesem Jahr eskalierte die Situation vollends. Karoline Edrich

Das Schulhaus Fröschmatt: Hier wurden vier Fensterscheiben mit Steinen eingeschlagen. Foto: Pino Covino

In Pratteln ging es in der diesjährigen Halloween-Nacht hoch her: Mehrere Liegenschaften und Verkehrsmittel wurden mit Eiern beworfen. Es wurden Fenster mit Steinen zerstört. Und ein Feuerwerkskörper löste einen Brandalarm aus. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, kann noch nicht exakt beziffert werden. «Er wird wahrscheinlich mehrere Tausend Franken betragen», schätzt Roland Walter, Mediensprecher der basel-landschaftlichen Polizei.

Das Problem ist leider kein einmaliges: «Wir beobachten seit vier bis fünf Jahren zunehmenden Vandalismus in der Halloween-Nacht», sagt Sandra Meier, die Leiterin der Abteilung Kommunikation und Politik der Gemeinde Pratteln. Deshalb habe man in den letzten Jahren immer wieder Patrouillen aufgeboten. Auch dieses Jahr wurde wieder vorgesorgt: Neben dem Aufgebot von zehn Patrouillen der Gemeinde- und Kantonspolizei und einem Sicherheitsdienst wurden Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarschule darauf hingewiesen, «dass sie bei Sachbeschädigungen an Gebäuden oder an öffentlichem Mobiliar zur Rechenschaft gezogen werden können». So lautete eine Meldung auf der Internetseite der Gemeinde Pratteln.