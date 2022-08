Nachfolger aus den eigenen Reihen – Spuhler tritt als Stadler-Chef zurück – ganz los lässt er aber nicht Der Patron zieht sich erneut in den Verwaltungsrat zurück. Mit Markus Bernsteiner übernimmt einer seiner bisherigen Stellvertreter die Leitung des Zugbauers. Angelika Gruber

Wird der neue Stadler-Chef: Markus Bernsteiner arbeitet bereits seit 1999 für den Zugbauer. Foto: zvg

Peter Spuhler hat einen Nachfolger als Firmenchef gefunden. Ab Anfang kommenden Jahres übernimmt mit Markus Bernsteiner einer seiner beiden Stellvertreter die Rolle. Dieser leitet bislang das Schweiz-Geschäft und die Werke in Bussnang und St. Margarethen.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Spuhler versucht, die Führung seines Unternehmens in jüngere Hände zu legen. Ein erster Versuch scheiterte vor gut zwei Jahren, als der Firmenchef Thomas Ahlburg wegen Differenzen über die Weiterentwicklung von Bord ging und Spuhler aus dem Verwaltungsrat als Firmenchef ad interim zurückkehrte.

Doch auch diesmal lässt Spuhler nicht ganz los: Er werde sich künftig wieder auf das Amt des «exekutiven Verwaltungsratspräsidenten» konzentrieren, teilte Stadler Rail mit. Was sich genau hinter dieser Bezeichnung verbirgt? Spuhler wolle künftig die Strategie festlegen, sich um Übernahmen und Gemeinschaftsunternehmen kümmern, Offerten für Kunden begleiten und freigeben, die Kundenpflege intensivieren und sich um die Produktentwicklung kümmern.

Auch Spuhlers Nachfolger hat klare Aufgaben: «Ich bin überzeugt davon, dass wir mit (…) Markus Bernsteiner die besten Voraussetzungen haben, den sehr hohen Auftragsbestand erfolgreich abzuwickeln und die Profitabilität des Unternehmens weiter zu steigern», so Spuhler.



Vom Berufslehrling zum Konzernchef

Spuhlers Nachfolger Bernsteiner ist 55 und bereits seit über 20 Jahren bei Stadler tätig. Seine Karriere begann er als Maschinenmechaniker. Danach arbeitete er sich hoch. Vor Stadler war er bei Bühler und dem Maschinenbauer Benninger. 1999 wechselte er zu Stadler.

Spuhler gibt sich überzeugt, in ihm nun den Richtigen gefunden zu haben: «Mit Markus Bernsteiner habe ich einen äusserst kompetenten, langjährigen Weggefährten und erfahrene unternehmerisch denkende Persönlichkeit für die Position des Group CEO gewinnen können. Er hat langjährige und umfassende Berufserfahrung in der Herstellung von Schienenfahrzeugen. In den letzten Jahren hat er auch den Transformationsprozess zur weiteren Optimierung der operativen Leistung erfolgreich eingeleitet», sagt der Firmenpatron.



Seine Zeit als Interims-CEO ist im Januar vorbei: Peter Spuhler zieht sich wieder in den Verwaltungsrat zurück. Foto: Keystone

Peter Spuhler war zuletzt wegen seiner Beziehungen zum autoritären Machthaber von Weissrussland Alexander Lukaschenko kritisiert worden. Im letzten Jahrzehnt hatte sich Stadler stark in Weissrussland engagiert. Im Werk in Fanipol unweit der Hauptstadt Minsk wurden Breitspurzüge für die umliegenden Länder gefertigt.

Im Frühjahr 2022 machte der Ukraine-Krieg seinem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Die westlichen Sanktionen gegen Russland und Weissrussland erschweren die Produktion. Seit diesem Sommer verbieten die Sanktionen der EU den Export von elektronischen Gütern in die beiden Länder – aus Angst, sie könnten auch für Waffen eingesetzt werden. Das trifft auch Stadler Rail. Die Firma kann keine Klimaanlagen, Fahrgastinformationssysteme, Stromrichter oder Transformatoren mehr nach Weissrussland liefern, wo diese verbaut werden.

Peter Spuhler war deshalb gezwungen, einen Teil der Fertigung in andere Werke zu verlagern. Dafür budgetierte er einen einstelligen Millionenbetrag. Die Produktion in Weissrussland lief zuletzt nur noch auf Sparflamme. Viele Mitarbeiter mussten in ein anderes Werk wechseln oder wurden in die Kurzarbeit geschickt. Spuhler will sein Unternehmen dennoch nicht ganz aus Weissrussland zurückziehen.



Das Geschäft läuft gut, doch der Gewinn bricht ein Infos einblenden Der Zughersteller Stadler Rail ist im ersten Halbjahr zwar weiter gewachsen, hat aber einen Gewinneinbruch erlitten. Wegen der Frankenstärke und Finanzverlusten schmolz der Reingewinn auf 2,4 Millionen Franken. Vor einem Jahr hatte der Ostschweizer Konzern noch einen Reingewinn von 26,3 Millionen Franken erzielt. Der Hauptgrund für den Gewinneinbruch sei die abrupte und starke Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro. Die Währungseffekte von 30 Millionen hätten das Ergebnis erheblich beeinträchtigt, so der Konzern. Belastet wurde das Konzernergebnis noch durch weitere Kursverluste im Finanzergebnis in der Höhe von 32,1 Millionen Franken. «Diese sind vor allem auf stichtagsbezogene Bewertungseffekte aufgrund der starken Aufwertung des Schweizer Frankens – infolge der kurz vor dem Halbjahresabschluss erfolgten Leitzinserhöhung – insbesondere gegenüber dem Euro, zurückzuführen», schrieb Stadler. Der Umsatz legte dagegen um 4 Prozent auf 1,47 Milliarden Franken zu. Der Betriebsgewinn EBIT kletterte um 36 Prozent auf 66,8 Millionen Franken. Grund dafür ist ein Einmaleffekt im Zusammenhang mit der zum Jahresende 2021 kommunizierten Akquisition von BBR. Dagegen schoss der Auftragseingang auf 5,97 Milliarden Franken nach oben. Damit seien das Gesamtjahresziel schon erreicht worden. Damit hat das Unternehmen von Peter Spuhler die Erwartungen der Analysten bei Auftragseingang, Umsatz, EBIT und EBIT-Marge teils weit übertroffen, beim Reingewinn total verfehlt. Zudem schraubt der Konzern den Ausblick teilweise zurück. Zwar erwartet Stadler im Gesamtjahr 2022 weiterhin Umsatz zwischen 3,7 und 4,0 Milliarden Franken. Auch die Investitionen von circa 200 Millionen Franken werden bestätigt. Dagegen peile Stadler neu eine etwas tiefere EBIT-Marge im Vergleich zum Vorjahreswert von 6,2 Prozent an. Diese werde aber mindestens 5 Prozent betragen, hiess es. Bisher war der Konzern von einer stabilen Marge ausgegangen. Für 2025 bestätigt Stadler das Ziel von 8 bis 9 Prozent EBIT-Marge «in stabilem wirtschaftlichen Umfeld», aber aufgrund aktueller Rahmenbedingungen seien 7 bis 8 Prozent realistisch, schrieb das Unternehmen. (SDA)

Fehler gefunden?Jetzt melden.