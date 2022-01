Bis zu acht Stunden am Tag – Sprunghafter Anstieg bei der illegalen Pornografie Seit 2019 hat sich die Zahl in Sachen Konsum und Verbreitung von verbotenem Filmmaterial mit Minderjährigen, Tieren oder Gewaltdelikten in Basel verdreifacht. Auch die Zahl der Pornosüchtigen hat zugenommen. Leif Simonsen

Immer häufiger stossen Kriminalbeamte auf illegale Pornografie – hinter den Anzeigen stecken oft die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden. Foto: VQH

Es braucht heute keinen Wagemut, um kriminell zu werden. Wenige Mausklicks genügen. Davon machen immer mehr Menschen Gebrauch. Das wohl hässlichste Gesicht der Cyberkriminalität zeigt sich in der illegalen Pornografie. Bis zum Jahr 2018 bewegten sich die registrierten Straftaten in Basel-Stadt jährlich bei rund 30, in Baselland liegt der Langjahresschnitt seit der Jahrtausendwende bei 25. Seit 2019 werden doppelt so hohe (Baselland) oder sogar dreimal so hohe Zahlen verzeichnet (Basel-Stadt), wie das Bundesamt für Statistik ausweist.

Illegal sind – vereinfacht – die Herstellung, die Weiterverbreitung und der Konsum von Pornografie mit Minderjährigen, Tieren oder Gewaltdelikten. Gern hätte die BaZ mit der Basler Staatsanwaltschaft über die Gründe der Zunahme gesprochen. Zum Beispiel: Welche Formen der illegalen Pornografie haben zugenommen, wie ist der Anstieg zu erklären? Der Basler Stawa-Sprecher Martin Schütz will auf Anfrage nur schriftlich und allgemein Stellung nehmen. «Nicht zuletzt stellen wir ein erhöhtes Meldeverhalten fest, wohl auch aufgrund der verstärkten Präventionstätigkeiten namentlich zu verbotener Pornografie im Netz», schreibt er.