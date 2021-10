Bancomat freigesprengt – Sprengstoffanschlag gegen Bank in Oberwil In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte den Zugang zum Bancomaten in Oberwil freigesprengt. Derzeit sichert die Baselbieter Polizei die Spuren und hat die Bundesanwaltschaft eingespannt. Daniel Wahl

Verwüstete Kantonalbank: Der Zugang zu den Bancomaten ist brachial freigesprengt worden. Foto: BRK-News

Ein lauter Knall riss die Bewohner im Zentrum von Oberwil in der Nacht auf Freitag aus dem Schlaf. Unbekannte Täter haben sich mit Sprengstoff den Zugang zu den Bancomaten der Basellandschaftlichen Kantonalbank verschafft. Der Raum gleicht einem Ort der Verwüstung. An zwei Bancomaten entstand grosser Sachschaden.

Weiter nach der Werbung

Noch immer ist die Polizei mit der Spurensicherung, einem Entschärfungsteam und einem Bombenroboter vor Ort, der bei gefährlichen Situationen zum Einsatz kommt und von den Baselbietern Sicherheitskräften zugemietet werden muss. Im Verlauf der Tatbestandsaufnahme sei vor Ort eine weitere, nicht detonierte Sprenglandung entdeckt worden, weshalb das betroffene Gebäude geräumt und die Hauptstrasse kurzzeitig gesperrt werden musste. Die Sprengladung konnte folglich durch Spezialisten der Polizei unschädlich gemacht werden, wie Polizeisprecher Adrian Gaugler bestätigt.

Ungesprengte Ladung entdeckt: das Gebäude musste evakuiert und die Hauptstrasse in Oberwil gesperrt werden. Foto: BRK-News

Der Anschlag sei am Morgen um drei Uhr erfolgt. Weder zur Täterschaft noch zum Deliktsbetrag könnten Angaben gemacht werden, sagt Gaugler. Die Polizei habe, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft und der Bundespolizei fedpol, entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Im März wurde bereits ein Bancomat bei der Landi in Aesch gesprengt. Geübte Banden brauchen dabei kaum länger als drei Minuten. Sie kommen nachts, ihre Methoden sind einstudiert. Einige Verbrecher leiten Gas in den Geldautomaten, entzünden das Gemisch und verschwinden mit dem Bargeld. Andere wenden selbst gebastelte Pyrotechnik oder gewerblichen Sprengstoff an. Danach machen sie sich mit einem Fluchtwagen auf und davon. Alles geht ganz schnell.

Von einer Serientäterschaft will die Baselbieter Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht sprechen. Sie sucht aber Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

Grossräumige Absperrung im Dorfzentrum von Oberwil. Fotos: BRK-News 1 / 9

Daniel Wahl ist Redaktor und Reporter bei der Basler Zeitung seit 2013. Schwerpunkte seiner Berichterstattung sind die Bereiche Justiz, Kesb, Verkehr und Bildung. Der frühere Lehrer ist verantwortlich für die Ausbildung von Praktikanten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.