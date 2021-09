Villa Renata in Basel – Sprechende Körper bewohnen das grosse Haus Neue Ausstellung im Offspace – Zwei unterschiedliche Herangehensweisen mit einem ähnlichen Kontext: Figurative Malerei muss in der heutigen Zeit um ihre Aktualität ringen. Valeska Stach

«Frau mit grüner Sonne» (Ausschnitt) © Pat Treyer

Fremde Körper bewohnen die Räume der Villa Renata und werden mit ihnen vertraut. Sie sprechen miteinander: «Body Talk», so heisst die neue Ausstellung im Offspace in der Socinstrasse 16 in Basel, einem ehemaligen Wohnhaus im Bürgerarchitekturstil. 2011 war der Ort zum Kunstraum umfunktioniert worden. Er verfügt nun über elf Ausstellungsräume auf drei Etagen. Im Dachgeschoss befindet sich zusätzlich eine Wohnung, die für Künstlerinnen- und Künstler-Residenzen zur Verfügung steht.

Jetzt feiert die Villa Renata ihr 10-Jahr-Jubiläum. Dieses lange Bestehen ist ungewöhnlich für einen Offspace. Die Initiative möchte sich nun zum Teil umstrukturieren und ihre Förderstrategien überdenken. Bis anhin ein Ort, wo Kunstschaffende sehr autonom tätig sein konnten, soll es in Zukunft vermehrt Eigenproduktionen und Kollaborationen geben. Das frühere Konzept der Carte Blanche für die Kunstschaffenden fand zwar einerseits viel Gefallen, wurde aber anderenorts auch immer wieder kritisiert.