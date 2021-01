Trotz Schneerekord und offener Pisten – Sportgeschäfte bleiben auf der Ware sitzen Die Skiverkäufer sind zwangsläufig zu Skivermietern geworden. Das Geschäft ist lausig, wie eine Umfrage bei Anbietern in der Region zeigt. Daniel Aenishänslin

Patrick Läser, Filialleiter von Scheiwi-Sport in Arlesheim, wird für die nächste Saison defensiver einkaufen. Foto: Pino Covino

Sie will das Positive betonen: «Wir werden überleben.» Regula Blättler, Geschäftsführerin des Sportshops Karrer in Laufen, spricht von einem Szenario, wie sie es noch nie erlebt hat. Um diese Jahreszeit müsste das Skibusiness boomen. Skianzüge, Snowboards, Langlaufausrüstungen sollten jetzt gefragt sein wie geschnitten Brot. Fehlanzeige. Noch mindestens bis zum 28. Februar bleiben die Sportgeschäfte geschlossen. Was bleibt, ist die Vermietung von Ausrüstung.

Da kam der Schneefall der letzten Tage gerade recht. Dieser kurbelte das Geschäft zumindest ein wenig an. «Die Leute wollen raus in die Natur», sagt Blättler, «Schnee- und Winterschuhe fanden einige Abnehmer.» Letztere noch bevor geschlossen werden musste. Das hat Iris Moosmann von Schaffner Sport in Zunzgen genauso erlebt. «Wie immer, wenn es bis ins Flachland schneit und die Skilifte in unserer Region öffnen, kurbelt das die Vermietung und den Verkauf an», erklärt sie. Wettgemacht werden konnte der Umsatzrückgang trotz Frau Holles Hilfe nicht. «Nein», sagt Moosmann, «die Einbussen vom November sind zu gross.»