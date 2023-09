Sportgadgets: Chic bis Schnickschnack – Ein Kuss, eine Umarmung – was ist okay? Ein Podcast von Swiss Olympic beleuchtet das Thema, das derzeit weit über den Frauenfussball hinaus Gemüter erhitzt, von der ethischen Seite. Dies und andere Entdeckungen in unserer Rubrik. Pia Wertheimer

Ein Podcast mit brisanter Aktualität

Foto: Screenshot

Der Kuss-Skandal sorgt nach der Fussball-WM der Frauen für hitzige Debatten. Genau solche Themen greift die Podcast-Reihe «Ethik im Sport» von Swiss Olympic auf. So geht die jüngste Folge Fragen nach wie: Wann ist eine Umarmung nach dem Sieg in Ordnung? Sind Beziehungen im Sport okay? Da geht es aber auch um Leistungsdruck, Ideale und Macht. Hörenswert, schliesslich reicht die Sportwelt weit über Rekorde, Goals und Training hinaus. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen erhältlich.

Doch, die Grösse spielt eine Rolle

Chic, funktional und auch in Übergrössen erhältlich: Ein Trikot von Alé. Foto: zvg

Radfahrerinnen und -fahrer, die etwas mehr Pfunde auf die Waage bringen, suchen oft vergeblich nach Funktionswäsche. Sollen Trikots dann auch chic aussehen, wird die Aufgabe unmöglich. Deshalb hat die italienische Marke Alé von uns ein Kränzchen verdient: Sie bietet Trikots bis zur Übergrösse 5XL an.

Ein wertvoller Problemlöser

1 / 2 Beim Bikepacking ist Platz ein rares Gut. Deshalb ist dieser Lenkeraufsatz empfehlenswert. Foto: zvg

Kabel, Navigationsgerät, Licht und eine Tasche – der Velolenker muss beim Bikepacking für vieles hinhalten. Doch oft muss sich der Bikepacker entscheiden, denn alles findet normalerweise nicht Platz. «Ilcoso» heisst der gäbige Problemlöser. Damit kann all das Gepäck auf «zwei Stöcke» verteilt werden. Die 128 Euro sind gut investiertes Geld!

Am Glärnisch nächtigen wie in Nepal

Um den «Dom» stehen die achtzehn Zweierzelte für die Gäste der Glärnischhütte. Foto: Thomas Oschwald

Die Glärnischhütte wird derzeit renoviert. Die findigen Betreiber haben sich deshalb für diese Saison etwas Spezielles einfallen lassen. Sie haben für die Zeit des Umbaus nach nepalesischem Vorbild das Basecamp Glärnisch erstellt. Dort können Berggängerinnen in achtzehn Zweierzelten nächtigen. Als «Restaurant» und «Stube» fungiert ein grosses Zelt – genannt «der Dom».

Läufer, befreit eure Zehen!

In diesen Socken haben die Zehen den Platz, den sie brauchen. Foto: zvg

Ja, über ihren Look lässt sich durchaus streiten. Doch so eigen diese Socken aussehen, so bequem sind sie – sobald man sich an sie gewöhnt hat. Denn nicht nur Schuhe, sondern auch Socken können zu eng sein und Blasen verursachen. Darum: Die Runner’s Five von Uyn haben eine Chance verdient!

Ein schicker Esel

Noch nicht im Laden, aber bald: Das E-Gravel aus Holz von «My Esel». Foto: zvg

Gravelvelos gehören in die Natur, wo das Abenteuer wartet. Und was passt da besser als Konstruktionsmaterial als Holz? Das hat sich wohl auch der österreichische Hersteller «My Esel» gesagt, denn seit kurzem steht auch ein hölzerner Gravelesel in seinem Stall, nächstes Jahr sogar einer mit Motor. Wir sagen: Daumen hoch!

Pia Wertheimer ist Redaktorin im Ressort Sport. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit umfasst den Freizeitsport im weiteren Sinne – von der Ernährung, über das Training bis hin zur Gesundheit. Sie verfasst dazu auch regelmässig den Newsletter «Startschuss». Mehr Infos @Wertli

Fehler gefunden?Jetzt melden.