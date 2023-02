Die Trennung von Frei

Begonnen hat die Woche aus Sicht der FCB damit, dass der Club sich am Dienstag von Trainer Alex Frei getrennt hat. Das 0:1 gegen den Grasshopper Club sei die berühmte «Niederlage zu viel» gewesen, stand in der Mitteilung. Man habe die sportliche Entwicklung in Gefahr gesehen und sich darum zu diesem Schritt entschieden.

Dies war angesichts der sportlichen Resultate keine Überraschung. Allerdings ist es auch so, dass Frei sicher nicht der Alleinschuldige war. In seiner ersten Station in der Super League ist er auf eine Aufgabe gestossen, die in dieser Form zu gross für ihn war.

Unser Kommentar: «Diese riesige Aufgabe war für Alex Frei zu gross»