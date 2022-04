Podcast zum Schweizer Fussball – «Sportchef beim FCB, das ist halt Knochenarbeit»

Podcast zum Schweizer Fussball – «Darum ist es wichtig, dass Mädchen Frauen Fussball spielen sehen» Playoffs im Fussball: Glanzidee oder Blödsinn? Warum sind Ex-Nationalspieler lieber bei der Fifa als bei Schweizer Clubs? Wo steht das Frauen-Nationalteam? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Pascal Zuberbühler hat dankend abgelehnt, als er eben erst ein Angebot als Sportchef des FC Basel vorliegen hatte. Und Gelson Fernandes verlässt nach nur einem Jahr seinen Posten als Vizepräsident des FC Sion. Beide arbeiten lieber für den Weltfussballverband Fifa als im Schweizer Clubfussball. Warum das so sein könnte, diskutieren wir in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts.

Samuel Burgener hat eine Idee, warum die beiden ehemaligen Schweizer Nationalspieler keine Lust auf Clubarbeit haben: «Die tägliche Arbeit in einem Club ist hart. Sportchef beim FC Basel, Vizepräsident beim FC Sion, das ist Knochenarbeit. Das geht ans Persönliche.» Bedeutet für Burgener im Umkehrschluss: Die Fifa bietet gute Bezahlung und nette Reisen für viel weniger Stress.

Ausserdem reden wir in der Sendung darüber, warum es für die Entwicklung im Frauenfussball so wichtig ist, wenn kleine Mädchen sehen, wie Frauen in grossen Stadien vor Zuschauern spielen: «Es geht um die Sichtbarkeit. Darum, dass ein Mädchen bemerkt: Hey, Frauen spielen auch Fussball. Das kann ich auch erreichen», sagt Fabian Sanginés vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel der Schweizerinnen gegen Italien am Dienstag.

Weitere Themen: die vorgeschlagene Modusänderung der Super League, die Hoffnungen des FC Luzern und ein GC-Trainer, der unter Druck zu geraten droht.

02:37 Sollen in der Super League Playoffs eingeführt werden?

25:39 Gelson Fernandes verlässt Sion in Richtung Fifa

34:09 Grasshoppers - Luzern

43:52 Nationalteam Frauen in der WM-Qualifikation

