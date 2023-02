Fitness im Baselbiet – Sportamt will zu mehr Bewegung motivieren Im Angebot sind mehrere Strecken und nicht zuletzt einige Preise. Im Vordergrund soll das Erlebnis stehen. Daniel Aenishänslin

14 Strecken hat das Baselbieter Sportamt beschildert. Foto: Urs Jaudas

Das Baselbieter Sportamt hat in mehreren Baselbieter Gemeinden Laufstrecken beschildert. Ab dem 1. März läuft darauf die «Sport am Tag-Challenge». Es sind 14 Strecken in unterschiedlichen Längen ausgeschildert worden, die joggend, mit Nordic Walking Stöcken oder spazierend bewältigt werden können. Über eine Plattform kann man sich kostenlos und virtuell mit anderen messen.

Teilnehmende können mittels einer kostenlosen Webapplikation oder der eigenen Sportuhr den Lauf aufzeichnen. Wer möchte, kann die registrierte Zeit und die gesammelten Kilometer anschliessend auf einer Internet-Plattform anzeigen lassen und sich dadurch mit sich selbst oder Gleichgesinnten vergleichen. Speziell am flexiblen Angebot ist, dass jede Person tagsüber genau dann teilnimmt, wann es in den eigenen Tagesablauf passt.

Zur Belohnung

Das Sportamt Baselland bietet ein abwechslungsreiches Jahresprogramm und einigen Preisen: eine Baselland Card, ein Foodtrail-Spass, ein neuer Laufschuh, eine Laufanalyse, ein Ausflug in die Region Wasserfallen oder Tickets für den Super10Kampf. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober mindestens 60 Kilometer zurücklegen, verlost Fitpass als Hauptpreis ein Jahres-Abo im Wert von 1'548 Franken. Jeden Monat wird auf ein anderes sportliches Thema fokussiert. Im Vordergrund soll aber nicht die Höchstleistung stehen, sondern das Erlebnis.

