Zwischenstopp in Muttenz

Gerade erst 18 Jahre alt geworden und doch schon ziemlich herumgekommen in der Welt: São Paulo, Binningen, Eslöv, Bietigheim-Bissingen, wieder Binningen. Und genauso interessant wie die zahlreichen Lebensstationen des noch jungen Mannes ist auch sein Name: Pedro Ryu Osiro Shinohara wird in offiziellen Ranglisten normalerweise als Pedro Osiro aufgeführt. «Meine Freunde nennen mich einfach Pedro», sagt er.