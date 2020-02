Zweiter Versuch nach dem Chaos

2015 gewann sie zum ersten Mal Gold an einer Schweizer Junioren-Meisterschaft, seither hat sie in ihrer Kategorie national keine Gegnerin mehr. Es folgten erste Erfolge bei internationalen Anlässen und eine Intensivierung des Trainings. Auf bis zu 15 Stunden pro Woche kommt sie inzwischen, trainiert mit dem Nationalteam und schiebt Krafteinheiten ein. Bauch, Rücken, Arme – beim Karate wird der ganze Körper beansprucht.

Hohe Ziele

Um dieses Programm zu bewältigen, musste sie ihre Ausbildung anpassen. Mit Karate lässt sich in der Schweiz kein Geld verdienen. Also brauchte sie eine Möglichkeit, neben dem Sport ihre berufliche Laufbahn voranzutreiben – und fand sie in der Sport-Lehre. In Liestal absolviert sie derzeit eine KV-Ausbildung, in der ihr zusätzliche Zeit für Trainings zur Verfügung steht. Nur so hat sie eine Chance, ihre Ziele zu erreichen – denn diese sind hoch. Bereits Ende März wird Kars erstmals an einer Elite-EM antreten. «Und danach will ich mich für die WM qualifizieren.»

In der Gegenwart aber steht ihr nun zunächst der erste Einsatz an einer Nachwuchs-EM bevor. Nervosität verspüre sie noch keine, die komme erst in der Halle. «Aber sobald der Kampf beginnt, vergesse ich sowieso alles, was um mich herum passiert.» Angst kenne sie dann keine mehr. Sie liebt das Risiko und den Nervenkitzel. Nur auf brennende Strassen kann sie dieses Mal gut verzichten.