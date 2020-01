«Wir brauchen keine Hanteln»

Was unterscheidet einen guten Kletterer von einem Weltklasse-Kletterer?

Beide sind technisch stark. Was am Schluss den Unterschied ausmacht, ist oft die Fingerkraft. Eine beinahe glatte Wand kann für einen Hobbykletterer unmöglich sein, ein Profi jedoch sieht auch dort Möglichkeiten, sich zu halten. Was machen Anfänger immer falsch?

Sie verlagern das Gewicht oft falsch, stehen zum Beispiel auf dem linken Bein und halten sich mit der linken Hand fest, woraufhin es den Körper verdreht. Vielmals sehe ich auch, dass Amateure den Unterschied zwischen Fussgriffen und Handgriffen nicht kennen. Die kleinen Vorsprünge sind meistens für die Füsse gedacht, die grossen für die Hände, nicht umgekehrt. Wie viele Stunden trainiert ein Profi?

Zwischen 15 und 20 Stunden. Ich trainiere im Moment maximal 16 Stunden pro Woche, sonst komme ich ins Übertraining. Kletterer trainieren auch die Ausdauer, so kann der Körper in den Armen schneller das Laktat abbauen, das sich bei schwierigen Routen bildet.

Stemmt man auch Gewichte?

Nein, aber Krafttraining ist trotzdem entscheidend. Wir trainieren die Fingerkraft, machen Klimmzüge an kleinen Vorsprüngen, wo wir uns nur mit den Fingerspitzen halten können. Auch das ist Krafttraining, aber Hanteln brauchen wir keine. Wie viele Klimmzüge schaffen Sie?

Ich bin erst kürzlich ans Maximum gegangen, da hab ich 40 geschafft.

Wo trainiert man mehr, in der Halle oder in der Natur?

In der Halle kann man effizienter trainieren, da man verschiedene Schwierigkeiten auf einem kleinen Raum findet. Dagegen macht es in der Natur mehr Spass, da man dort die eigene Lösung am Fels suchen muss Ausserdem gelten die Schwierigkeitsgrade draussen viel mehr als in der Halle. Eine Wand an einem Berg ist immer da, für jeden gleich und immer kletterbar. Drinnen in der Halle kann man Griffe ab- oder dazuschrauben, und schon ist die Schwierigkeit völlig anders. Wie funktionieren die Schwierigkeitsgrade?

Auf der Welt gibt es viele verschiedenen Standards, je nach Land oder Kontinent unterschiedlich. Es gibt das französische System, das amerikanische, und viele weitere. Was sie gemeinsam haben: Sie ordnen die Schwierigkeit nach Zahlen, angefangen bei 1 nach oben aufsteigend, für die genauere Einordnung gibt es zu den Zahlen Buchstaben.

Welches ist die schwierigste Route, die jemals geklettert wurde?

Adam Ondra, ein Tscheche, ist mal eine 9c in der französischen Skala geklettert, als erster Mensch überhaupt. Er hat vier Jahre dafür trainiert, nur um diese Wand zu schaffen.

Wie schwierig ist 9c?

Nur wenige Menschen auf der ganzen Welt können überhaupt eine 9a klettern, danach kommt noch 9b und erst dann 9c. Ich selbst werde demnächst eine 9a klettern. Ondra ist ein riesiges Talent, seit vielen Jahren Profi, er hat eigene Physiotherapeuten und Trainer. Nun ist er auch bei Olympia am Start, dort ist er Favorit für Gold.

Sie selber sind nicht für Olympia qualifiziert, sind aber seit Jahren in der Nationalmannschaft. Was fehlt noch bis Olympia?

Sagen wir es mal so: Wäre ich mit 13 oder 14 schon auf dem Niveau wie heute gewesen, dann hätte ich vielleicht eine Chance für Tokio gehabt. Weltweit werden nur 20 Männer und 20 Damen für Olympia zugelassen.