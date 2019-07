«Wie wenn du einem Deutschen das Skifahren beibringen willst»

In den kurzen Schwüngen auf Latten ist Marcel Hirscher unschlagbar, seinen Meister dagegen findet er in den schnellen Kurven auf zwei Rädern. Am Wochenende wagte sich der österreichische Skidominator auf eines der pfeilschnellen Motorräder der MotoGP-Klasse. Der Rahmen war ein PR-Anlass seines Sponsors Red Bull für das Rennen vom 11. August in Spielberg.