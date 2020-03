Viererbob stürzt, rutscht und fährt plötzlich weiter

Stürzt ein Bob im Kanal, ist das im Normalfall gleichbedeutend mit dem Aus des Bobs. Nicht so an der WM in Altenburg am Sonntagnachmittag. Das Team Grossbritannien befindet sich im vierten Lauf im Kanal, als Pilot Lamin Deen einen Fahrfehler begeht – solche waren dem 38-Jährigen bereits im dritten Durchgang unterlaufen – und der Viererbob in Kurve 9 stürzt. Er rutscht unkontrolliert durch den Eiskanal, prallt gegen die Wand, verliert Einzelteile, die Köpfe der Insassen werden durchgeschüttelt. Der Zuschauer fragt sich dabei, wie weit der Bob wohl noch rutscht und ob das Team den Sturz unbeschadet übersteht.