Im Skisport gibt es keine Trainerinnen – warum eigentlich?

Sie heissen Erich, Franz, Peter. Willi, Hansjörg, ­Roland. Insgesamt 49 Trainer sind bei Swiss-Ski im Alpinbereich angestellt, männliche Trainer. Dazu 3 Frauen, die aber weder für den Welt- noch für den Europacup zuständig sind.

Der Skisport ist auf vielen Ebenen eine Männerdomäne. Frauen sind in der Minderzahl, ja sogar die Ausnahme. Ob bei Betreuern oder Helfern, Offiziellen oder Berichterstattern. So wirkt es skurril, wie in Crans-Montana an der Mannschaftsführersitzung am Abend vor dem Rennen lauter Männer den Tagesablauf der Frauen bestimmen.