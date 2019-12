Suter wird gratuliert – bis Ledecka kommt

Manchmal sagt die Körpersprache mehr, als es Worte tun. Corinne Suter strotzte auch vor dieser Saison nicht vor Selbstbewusstsein, sie gab sich nicht angriffig nach diesem wunderbaren Winter für sie mit den beiden ersten Podestplätzen im Weltcup und Silber in der WM-Abfahrt von Are sowie Bronze im Super-G. «Dass ich das erreicht habe, ist ja gut und recht. Aber es bringt mir jetzt nichts, es beginnt alles wieder bei null», sagte Suter vor dem Auftakt in die Speed-Saison in Lake Louise. Es begann für sie in der Abfahrt dann nicht bei 0, sondern bei 2. Zweite wurde die 25-Jährige in Kanada – so gut war sie nie im Weltcup. Weil sie eben enorm angriffig gefahren war.