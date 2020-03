So gut wie seit 28 Jahren nicht mehr

Caviezels Kugel ist neben jener von Feuz in der Abfahrt bereits die fünfte für die Schweiz in diesem Winter. Loïc Meillard gewann die Disziplinenwertung der Parallel-Wettbewerbe. Bei den Frauen heimste Corinne Suter gleich zwei Kugeln ein. Jene in der Abfahrt und im Super-G. Es könnte gar noch eine sechste hinzukommen. Eine im Slalom von Daniel Yule. Allerdings müsste der Schweizer am nächsten Wochenende im slowenischen Kranjska Gora die vor ihm liegenden Henrik Kristoffersen und Clément Noël noch abfangen, was nicht ganz einfach ist. Yule liegt 57 Punkte hinter dem führenden Norweger.