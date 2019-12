Sind die Österreicher nach 30 Jahren Dominanz fällig?

Wo nur stapeln die Österreicher all diese Schirmständer? Diese Pokale, die abschätzig so genannt werden wegen ihrer etwas unschönen Trichterform – und doch heiss begehrt sind?

30 Stück haben sich angesammelt beim Nachbar. In 30 Jahren. Im März 1989 war passiert, was sich als sporthistorisch herausstellen sollte: Die Schweiz gewann den Nationencup der Skirennfahrer – zum letzten Mal. Seither gab es kein Ankommen mehr gegen die geballte Masse an schnellen Österreichern. Bis jetzt. Vielleicht.