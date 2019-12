Simon Ammann glüht wie zu den besten Zeiten

Simon Ammann redet sich in Euphorie. Während in seinem Rücken die Besten um den Sieg fighten, glänzen seine Augen, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Dabei zählt der vierfache Olympiasieger am Heimspringen von Engelberg zu den (erwartet) grossen Geschlagenen. Ammann aber redet davon, dass er diesen Erfolgsmoment nun wirklich gebraucht habe.