Odermatt holt ersten Weltcup-Sieg

Seit Anfang 2018 sind mit dem Namen Marco Odermatt Erwartungen verbunden, Träume, Sehnsüchte. Fünfmal Gold holte der Nidwaldner damals an der Junioren-Weltmeisterschaft in Davos, bald darauf posaunte sogar Marcel Hirscher, «dieser junge Schweizer könne dereinst alles gewinnen». Keine zwei Jahre später ist Odermatt angekommen, ganz oben, und das im Super-G, in jener Disziplin hat er gerade einmal zehn Weltcuprennen absolviert. In Beaver Creek gewann er mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf Aleksander Kilde, Dritter wurde Matthias Mayer.