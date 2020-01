Mayer verdirbt Feuz das Double

Mayer als Spielverderber für Feuz

Der Österreicher kam mit Bestzeit ins Ziel, hat die mit Promis wie Arnold Schwarzenegger, Bernie Ecclestone oder DJ Ötzi gefüllte Zielarena zum Kochen gebracht. Mayer wurde in der Folge noch einmal gefordert. Der Super-G-Sieger von Freitag, Kjetil Jansrud, war schneller unterwegs, hatte aber einen Fehler und fiel auf Rang 6 zurück.

Ein Heimsieg auf der Streif, das ist zuletzt 2014 Hannes Reichelt gelungen. Nun also Mayer, es ist gewissermassen eine Erlösung für die Skination Österreich. Dass Mayer schnell Skifahren kann, hat er bereits mehrmals bewiesen: In Kitzbühel feiert er seinen achten Weltcupsieg, darüber hinaus darf er sich zweifacher Olympiasieger nennen. Dass er in Form ist, hat er am Freitag beim Super-G bewiesen, als er hinter Jansrud Zweiter wurde.

Und Feuz? Seine Leidenszeit in Kitzbühel geht weiter, er kann den verletzungsbedingten Ausfall seines grössten Konkurrenten, Dominik Paris (Kreuzbandriss), nicht zu seinen Gunsten nutzen, diesmal heisst der Spielverderber Mayer. Zum vierten Mal wird er Zweiter, der Sieg bleibt ihm diesmal um 22 Hundertstel verwehrt. Das Double Wengen-Kitzbühel, das zuletzt Didier Défago 2009 gelungen ist, schafft Feuz nach seinem Sieg am Lauberhorn also auch in diesem Jahr nicht.

Die anderen Schweizer fuhren solid, aber auch nicht wirklich mehr. Carlo Janka schaffte den Sprung in die Top Ten als 10., Niels Hintermann wurde bei seinem dritten Kitzbühel-Auftritt guter 16., Gilles Roulin 18., Ralph Weber 19. und Mauro Caviezel 24.