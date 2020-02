«Ich zerstörte mich jahrelang selbst»

Die Nummer 1 zu sein – was löst das in Ihnen aus?

Dessen bin ich mir gar nicht richtig bewusst. Es kommt mir immer erst dann in den Sinn, wenn ich die rote Startnummer anziehe. Ich stehe ungern im Mittelpunkt, wenn es nach mir ginge, könnte man die Siegerehrungen abschaffen. (lacht) Auf dem Podest zu stehen, quasi ausgestellt, das ist mir manchmal unangenehm.