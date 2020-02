Hählen mit erstem Podestplatz im Super-G

Aber da war ja Hählen, so etwas wie die Schweizer Aufsteigerin des Winters. «Nice Skiing», fand Leaderin Brignone, als die Simmentalerin bei ihr vorbeikam. Vor neun Tagen stand sie erstmals auf dem Podest, das war in der Abfahrt von Bansko. Nun legte sie im Super-G von Sotschi nach. Dazwischen lag ein übler Sturz in der zweiten Abfahrt von Bansko. Sie erholte sich erstaunlich schnell davon, griff an und fuhr am Limit – einmal war das Gesäss schon im Schnee, die 28-Jährige rettete sich stark.

Erlösender Podestplatz

«Es war eine Erlösung, endlich ein Podest zu haben», sagte Hählen zum dritten Platz von Bansko. Dass es jetzt im Super-G auch klappte, bedeute ihr viel, ihre Ergebnisse in dieser Disziplin seien bisher ja «sehr schlecht» gewesen. Vor einer Woche, ebenfalls in Bansko, fuhr sie auf Rang 17, in den Rennen davor verpasste sie einmal die Punkte und schied einmal aus. Sie habe oben Zeit verloren, «unten ging es dann sehr gut auf», erklärte sie.

Die Verhältnisse in Sotschi waren nicht gut. «Die Piste wechselt extrem», sagte Suter. Und Gut-Behrami fand das Ganze «komisch zum Fahren», klebrig und überhaupt schwierig zu interpretieren. Sie habe den Ski nicht immer zum Laufen gebracht. Und doch kamen die Schweizerinnen neben den Italienerinnen am besten mit diesen Schwierigkeiten zurecht. Auch Gut-Behrami war zufrieden, sie wurde Sechste und rundete ein gutes Teamresultat ab.

Brignone neue Disziplinen-Leaderin

Mit dem vierten Platz verpasste dafür Suter die Führung in der Disziplinenwertung. Mikaela Shiffrin hatte ihrer Konkurrenz mit ihrem Verzicht die Möglichkeit geboten, sie im Rennen um die kleine Kristallkugel im Super-G zu überholen. Nun ist es Brignone, die oben steht. Die Mailänder Riesenslalomspezialistin gewann in Russland zum 14. Mal im Weltcup, zum vierten Mal in dieser Saison. Sie hat 16 Punkte Vorsprung auf Suter.