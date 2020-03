«Für ein Land wie Österreich ist das viel zu wenig»

30 Podestplätze hat das österreichische Skiteam vor den abschliessenden fünf Saisonrennen (zwei der Männer in Kranjska Gora, drei der Frauen in Are) gewonnen. Das ist eine magere Ausbeute für die sonst so erfolgsverwöhnte Ski-Nation.

Somit droht dem ÖSV die schlechteste Saison seit 1986/87, als es 27 Podestplätze gegeben hat (2 Siege). Denkbar ist, dass es die erste Saison ohne Disziplinensieg seit 1995 wird. Einzig im Parallel-Rennen der Frauen in Are könnte es noch eine Kristallkugel geben. Es wäre jedoch ein schwacher Trost für eine äusserst bescheidene Saison, in der kaum jemand die Erwartungen erfüllte. Die Lücke, die Dauergewinner Marcel Hirscher hinterliess, war nicht zu schliessen.