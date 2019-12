Bei Feuz hört ihre Freundschaft auf

Doch, sie sprechen Deutsch. Man muss nur genau zuhören. Und ab und zu nachfragen. Sepp Kuppelwieser und Sepp Zanon, der eine Servicemann bei Head und verantwortlich für Beat Feuz, der ­andere bei Nordica in gleicher Funktion für Dominik Paris tätig, reden in ihrem kurligen Ultner Dialekt munter drauflos. Es handelt sich um eine der vielen ­Varianten des Südtirolerischen, und nach einer knappen Stunde hat der Zuhörer einiges gelernt: Eine «Gitsch» etwa ist eine unverheiratete Frau, als «Schwigel» wird ein Dummkopf bezeichnet, und «Fettsack» bedeutet in Ulten, einem der urtümlichsten Täler in Norditalien, tatsächlich Kumpel.