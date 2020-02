«Ausgesorgt? Dafür gewöhnte ich mich an einen zu hohen Standard»

Sie werden am 11. März 34, heiraten bald. Studieren Sie schon Jobinserate?

Nein, nein. Denn ich bin im Vergleich zu den meisten anderen Schweizer Langläufern privilegiert: Ich habe mit meinem Sport gutes Geld verdient, kann mir also Zeit lassen bei der Frage, was folgt. Darum kann ich mich nun auch ganz auf diese finale Athletenphase konzentrieren, ohne schon eine Aus- oder Weiterbildung angehen zu müssen. Diese Sicherheit und Ruhe sind wertvoll.