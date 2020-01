Vlhova und Shiffrin in eigener Sphäre

Vor einer Woche in Lienz hatte Michelle Gisin das Wort «Superheldinnen» benutzt. Am Samstag in Zagreb wurden dann alle anderen zu «Normalsterblichen». In beiden Fällen versuchte die Obwaldnerin damit, etwas in Worte zu fassen, was eben schier unfassbar ist: die Überlegenheit von Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova, auch in Zagreb belegten sie die ersten zwei Plätze. Es ist nun bald drei Jahre her, seit in dieser Disziplin jemand anderes zuoberst stand: die mittlerweile zurückgetretene Schwedin Frida Hansdotter in Flachau. Bemerkenswert war das Ende dieses Rennens dennoch. Nicht Vlhovas Sieg an sich, es war die Art und Weise, wie die Slowakin dieses Rennen gewann. Wie sie sich von einer entfesselten Shiffrin nicht beeindrucken liess. Wie sie im Ziel 1,31 Sekunden schneller war als die US-Amerikanerin, obwohl diese davor der Konkurrenz über zwei Sekunden abnahm. Und wie nicht einmal das reichte. Weil ihr im ersten Lauf ein ungewohnter Fehler unterlief, der nicht mehr aufzuholen war.