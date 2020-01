Holdener knapp geschlagen

Dritter Podestplatz für die Schweizerinnen innerhalb von zwei Tagen im österreichischen Altenmarkt-Zauchensee. Nach den Rängen 1 und 3 am Samstag von Corinne Suter und Michelle Gisin in der Abfahrt wurde Wendy Holdener am Sonntag in der Alpinen Kombination 2. Holdener, die einen perfekten Super-G zeigte und nach dem ersten Teil auf Zwischenrang 3 lag, verlor auf die Siegerin Federica Brignone aus Italien 15 Hundertstel. Brignone lag bereits nach dem ersten Teil in Führung. Ihre Landsfrau Marta Bassino, Zweite nach dem Super-G, fiel auf den dritten Rang zurück.