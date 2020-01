«Es wäre vermessen, sich wegen 7 Hundertsteln zu beklagen»

Sieben Hundertstel. Mehr fehlten nicht zum Sieg. Als Ramon Zenhäusern den Rückstand aufleuchten sah, lachte er, irgendwie ungläubig, aber doch zufrieden. Er umarmte Clément Noël, den einzigen Mann, der in Zagreb schneller fuhr als er selbst. Und er gratulierte Alex Vinatzer, dem Junioren-Weltmeister, der es erstmals in einem Weltcup-Rennen auf das Podest schaffte. Noël wies den 20-jährigen Italiener bei der Siegerehrung dann auch an, wo er zu stehen hatte.