Dieser Einfädler kostet Holdener das Podest

Es hätte ein sehr guter Tag für Wendy Holdener werden können. Ja, die Schwyzern hätte aufs Podest zurückkehren können. Doch das Schicksal hatte etwas dagegen. Denn sie erlebte einen bitteren Nachmittag.

So setzte sie sich im zweiten Lauf zwar mit 15 Hundertsteln Vorsprung auf Gisin an die Spitze, freute sich im Ziel über ihre Führung, wurde dann aber abrupt aus ihrer Freude gerissen. Denn die Zeitlupe offenbarte, dass Holdener im zweiten Lauf eingefädelt hatte. «Sch....e», entfuhr es der jungen Schwyzerin in der Leader-Box, als sie diese verlassen musste. Ihr Ärger ist verständlich. Ist es doch bereits ihr zweiter Nuller in Folge – und das in ihrer Spezialdisziplin.