«Der Österreicher schiesst mit der Schrotflinte»

Was löst in Ihnen der Name Greta Thunberg aus?

Solche Leute braucht es, das sind Winkelrieds. Ob auch alles richtig ist, was sie machen, ist ein anderes Thema. Aber sie bewegen etwas.

Bewegt sie auch den Skizirkus?

Selbstverständlich. Sie kann für die Klimathematik sensibilisieren, und das mit 17. Ich hätte so etwas nie gekonnt in ihrem Alter, unglaublich.

Sie hören sich anders an als Ihr Compagnon Gian Franco Kasper, der am Klimawandel zweifelt.

Bin ich sein Compagnon? Der ist gut, den muss ich mir merken.

Wir wollten nicht sagen: Ihr Vorgänger als Präsident des Internationalen Verbandes FIS.

(lacht)

Sie bewerben sich als Präsident.

Ist das so?

Gegenüber dem Westschweizer Radio bestätigten Sie Ihr Interesse.

Das ist eine Überlegung wert, es ist aber noch nichts entschieden. Es reizt mich, weil bei der FIS vieles gut läuft, aber auch viel Potenzial besteht, das man erschliessen müsste. Die Klimathematik ist ein Beispiel, da steht die FIS mit dem Rücken zur Wand. Ein Forum wurde erst im Nachhinein veranstaltet. Man muss proaktiver werden.