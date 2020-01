«Unglaublich», «einmalig» und gleich nochmals «unglaublich» – so drückt Daniel Yule seine Freude über den Weltcupsieg im Slalom am Chuenisbärgli aus. Dem 26-jährigen Walliser gelang Sport-Historisches: Er ist der erste Schweizer, der drei Weltcup-Slaloms gewinnen konnte. Dass er diesen Meilenstein in Adelboden vor Heimpublikum erreichte, machte den Sieg umso spezieller: «Diese Stimmung im Ziel ist einmalig. Das erleben zu dürfen, ist wirklich unglaublich», sagte Yule. Nach der Bestzeit im 1. Lauf nahm er sich nur etwas vor: «Gib Gas! Egal wie. Aber gib Gas, damit du erhobenen Hauptes den Zielraum verlassen kannst.»