«Am Freitag beginnt die neue Saison»

Auch der Ski-Weltcup erlebt ein abruptes Ende. Nach den Frauenrennen in Are sind auch die letzten Wettkämpfe der Männer in Kranjska Gora wegen des Coronavirus abgesagt. Das kürt Aleksander Kilde zum Gesamtweltcupsieger.

Erst schien es, als laufe in den letzten Wochen dieses Skiwinters, der nach der Absage des Finals in Cortina d’Ampezzo bereits verkürzt war, alles gegen den Norweger. Der Super-G in seiner Heimat Kvitfjell fiel vergangenen Sonntag dem Nebel zum Opfer. Es blieben ein Riesenslalom und ein Slalom im Programm, die Paradedisziplinen von Alexis Pinturault und Henrik Kristoffersen, den Verfolgern des 27-Jährigen.