Wanders knackt eigenen Europarekord

Das Teilnehmerfeld in Valencia hatte bereits im Voraus eine schnelles Rennen vermuten lassen – neun Läufer mit einer persönlichen Bestmarke unter 28 Minuten waren am Start. Und das Rennen wurde schnell. So schnell, dass Rhonex Kipruto gar den Weltrekord unterbieten konnte. Der erst 20-jährige Kenianer lief nach 26:14 Minuten ins Ziel.

Auch bei den Frauen wurde eine neue Weltbestmarke gelaufen. Sheila Chepkiuri aus Kenia ist mit 29:42 Minuten neuen Weltrekordhalterin im 10-km-Strassenlauf.