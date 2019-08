Van der Poel lässt Schurter keine Chance

Die perfekte Rückkehr der Olympiasiegerin

Das Heimrennen der Frauen startete ideal für Jolanda Neff. Nach wenigen Rennminuten fand sie sich in der Führung wieder – nach einem Sturz der vorausfahrenden Jenny Rissveds. Alleine blieb Neff nicht lange ganz vorne. Die Schwedin schloss wieder auf, ebenso die Niederländerin Anne Terpstra und die Französin Pauline Ferrand-Prévot. Damit waren die momentan stärksten Bikerinnen vollständig an der Spitze und lieferten eine aufregende Show.

Die Führung wechselte im Minutentakt, weil mal die und mal jene einen Fehler machte – oder noch etwas stärker in die Pedalen drückte.

Neff wird durchgereicht

Neff ist auf der dritten von fünf Runden gerade auf Position 4, als die vor ihr fahrende Ferrand-Prévot wegen eines Fahrfehler kurz abstehen muss – ein Loch geht auf. Kurz darauf forciert vorne Terpstra das Tempo. Während Ferrand-Prévot den Anschluss noch schafft, fällt Neff zurück. Innert neun Minuten wächst der Rückstand auf 30 Sekunden an – der Sieg, dem sie auf der Lenzerheide seit 2015 nachfährt – ist damit weg.

Doch es kommt noch ärger für die Gesamtführende im Weltcup: Auf der Schlussrunde erleidet sie einen Hinterraddefekt, wird kurz vor dem Ziel noch vom vierten auf den achten Rang durchgereicht. Dass sie die Gesamtführung behält, ist da ein sehr schwacher Trost. Beste Schweizerin wird wegen Neffs Malheur Sina Frei als Vierte.

Der zweite Weltcupsieg

Der Sieg geht an Jenny Rissveds, für die sich damit «ein Kreis schliesst», wie sie danach sagt. Vor drei Jahren gewann sie auf dieser Strecke ihr einziges Weltcuprennen, sechs Wochen später wurde sie in Rio auch Olympiasiegerin. Dann brach ihre Welt auseinander: Bei ihr wurde ein Depression diagnostiziert, mit zwei Ausnahmen setzte sie praktisch zwei ganze Weltcupsaisons aus.

Nun fährt sie für ihr eigenes Team und zu ihren Bedingungen. Und ist wieder erfolgreich: Auf der Schlussrunde kann auch Terpstra nicht mehr mithalten, als Rissveds im langen Aufstieg das Tempo forciert. Im Ziel sagt sie: «Früher dachte ich nur an den Sieg. An der Startlinie zählte nur das. Das bringt dir so viel Druck. Jetzt will ich einfach mein Bestes geben. Dann kommen die Resultate automatisch.»