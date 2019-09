Stefan Küngs Exploit bleibt aus

Noch nie war Stefan Küng in einem WM-Zeitfahren in die Nähe des Podests gefahren, auch ein Top-10-Platz war bislang ausser Reichweite gelegen. Letzteres erreichte der 25-jährige Thurgauer nun in Yorkshire im Norden Englands mit Rang 10. Aufs Podest fehlten ihm am Ende knapp 52 Sekunden, auf die Siegerzeit verlor er 2:46 Minuten.