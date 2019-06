Zwei Mal Viertelfinal, ein Mal Achtelfinal: Die Volleyballerinnen von Sm’Aesch-Pfeffingen haben sich im Europacup bei ihren letzten drei Teilnahmen mehr als beachtlich geschlagen. Bestritten sie in den Saisons 2015/2016 und 2016/2017 den Challenge-Cup, so versuchten sie sich in der letzten Spielzeit erstmals im höherklassigen CEV-Cup, der Vorstufe zur Champions League. Nach dem Sieg über die Belgierinnen von Oudegem scheiterten sie in den Achtelfinals knapp am ungarischen Spitzenteam Bekescsaba.